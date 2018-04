Myndigheter informerade i PRO-lokalen efter brand i Ösmo

Med anledning av bränderna hos Ösmo krog sammankallade hyresvärden, AB Nynäshamnsbostäder (Nybo), hyresgäster till ett informationsmöte 2018-04-12 i PRO-lokalen vägg i vägg med Ösmo krog. När Tommy Friberg, Nybo, hälsat de närvarande välkomna lämnade han över ordet till Tony Kullman, Södertörns Brandförsvar. Tony började med att be de boende, vars lägenhet drabbades av brandrök, att stanna kvar efter mötet för att fylla i en blankett. Man vill kartlägga varför röken spred sig för att kunna vidta åtgärder för att minimera sådana konsekvenser.

Tony redogjorde sedan för händelseförloppen. Vid det första brandtillfället den 31/3 hade en privatperson larmat att det brann vid altanen. En ruta var krossad och bord närmast fönstret och serveringsbord brann. Man släckte och ventilerade ut brandrök. Man märkte röklukt i trapphus och kontrollerade lägenheter, där det vid detta tillfälle inte fanns någon röklukt.

En ny brand anlades den 8/4 vid krogens andra ingång också denna gång genom att någon kastat in ett brinnande föremål genom ett fönster. Denna brand var kraftigare än den första och det var mera rök. Gaserna var varma och svart rök kom ut från fönstret, som var nära att börja brinna. Rökdykare bröt upp dörren, gick in och släckte med slang – även glöd släcktes. Det var även mycket varmt vid och innanför baren. Därefter satte man på en fläkt för att vädra ut röken.

Mannarna från brandkåren i Nynäshamn släckte elden medan de från Sorunda såg till att boende utrymde några av lägenheterna. Tony sade att en lägenhet är som en liten brandcell. Den ska stå emot i en timme och dörren 30 minuter. Därför ska man stanna inne i lägenheten, se till att fönster, balkongdörr och andra dörrar är stängda, så att rök inte tränger in. Två till tre andetag kan vara dödligt. Flera hyresgäster uttryckte farhågor, berättade om sin oro och att de har svårt att sova och undrade vad som kan göras.

Vid båda tillfällena spärrade polisen av området runt restaurangen för att kunna säkra eventuella spår. Ylva Thomasson, kommunpolis, förklarade att man brukar ta till marginal, när man säkrar spår, varför även PRO-lokalen blev avspärrad. Man har inte i nuläget någon misstänkt. Man efterlyser vittnesmål från de boende eller om de känner någon som vet eller sett någonting.

Ägaren, Rizgan Yigit, berättade under tårar om sin bakgrund. Han har drivit Ösmo krog under fyra år och verksamheten har blomstrat. Han har arbetat mycket hårt, haft upp till 72 timmars arbetsvecka. Det har inte varit bråk varken under öppettid eller efter stängning. Han har inte fått några hot, har inga skulder, ligger inte i någon släktfejd, känner inte skumma individer. Han är förvånad att det hänt och mycket ledsen för det de boende utsatts för. Han har aldrig tänkt i dessa banor att brutala, ryggradslösa människor ska sabotera hans verksamhet. Han har börjat röja krogen tillsammans med sin personal och även fått hjälp av gäster och vänner. Han vill driva krogen vidare. Som en säkerhetsåtgärd kommer han att ha jalusier för fönster och dörrar efter stängning.

Tony Kullman och Tommy Friberg tog åter till orda och berättade om vad man gör och kan göra för att skydda sig. Securitas åker runt i kommunen tre till fem gånger varje natt. Tony rekommenderar en brandvarnare i varje rum - Nybo hjälper gärna till med montering om man inte klarar det själv, inflikade Tommy. Tony fortsatte - rök kan tryckas ut i trapphuset. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Håll dörren stängd och ring till 112 – röken dödar. Räddningstjänsten hjälper dig ut om det behövs. Sot i lägenhet måste saneras av räddningstjänsten.

Boende undrade över varför vattnet i ledningarna blev brunt. De önskar få bättre info om sådana incidenter. En av brandmännen förklarade, att rostutfällning skedde från ledningarna p.g.a. stort tryck när man tog vatten därifrån för att släcka. Man ska låta vattnet rinna länge i kranarna – det är inte farligt att dricka. Han förtydligade att om det är fara att dricka vattnet går alltid myndigheterna ut med varning via Radio och TV. Tony avslutade med uppmaningen att vi ska vara uppmärksamma på avvikelser – lägga märke till främmande personer eller främmande bilar runt området och prata med varandra!

Ulla Laiho, PRO i Ösmo