Trivselkväll i Ösmo med musik och dans

I kapprummet trängdes finklädda medlemmar och hälsade varandra välkomna. Innanför dörren i stora mötesrummet hade en orkester riggat upp sin anläggning. Det var mikrofoner, förstärkare, högtalare och sladdar, sladdar och åter sladdar.

Min vana troget tog jag en runda i lokalen. I köket hade man förberett allt så långt det gick. Kaffekopparna var redo. Rulltårtsbakelser uppskurna – bara att komplettera med grädde och jordgubbar. I några vaser stod blombuketter. I stora rummet bredvid bokhyllan hade välkomstbordet placerats och Monika Björk prickade av oss i anmälningslistan medan Barbro Stålered tog betalt för mat och sålde lotter. I kön till bordet var det idel ädel glada miner.

Efter att ha betalt slog sig alla ned vid borden och fördrev tiden med intressanta diskussioner med bordsgrannarna i väntan på att maten skulle serveras. Borden var vackert dekorerade med kinesiska lyktor, mahonialöv och ormbunksblad. Så hälsade vår ordförande Gaby Falk oss välkomna. Maten hade levererats och det var dags för festkommittén att börja servera. Det bjöds på kyckling i sås (jättegott) med ris, sallad och bröd och till kaffet rulltårtsbakelsen. När vi ätit och druckit kaffe och lottvinnare fått sina priser började orkestern göra sig redo.

Christer Dahl presenterade orkestermannarna och berättade om gruppen. När de bildade orkestern var de tvungna att hitta på ett namn. Att de var pojkar - ”boys”- var de överens om men sedan fick de leta efter en minsta gemensam nämnare. Jo, att de hade dåliga ryggar var också gemensamt. Namnet var givet – Bad back boys – logotypen på tröjorna klargör.

Killarna i Bad back boys heter Jean-Noel Henry, Kaj Fredenmark, Christer Dahl och Roland Junerud. Man inledde med låten ”Greenback Dollar”, Kingston Trios låt från 1962. Orkestern fortsatte sedan spela och sjunga låtar, de flesta från 1950-1960-talen men även från senare årtal exempel den vackra ”Going down to the river” som Doug Seegers gjorde populär.

Musiken inspirerade till dans och golvet fylldes snabbt. I det lilla utrymme som fanns till förfogande blev det trångt i dansens virvlar. Musiken var både dansant och trevlig att bara lyssna på.

Aftonen led dock mot sitt slut och efter en mycket lyckad trivselkväll vandrade vi hemåt en del lyckliga med lottvinster.

Ulla Laiho