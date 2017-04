Nu börjar fotbollssäsongen – seriepremiärer för de lokala lagen

Nu sätter årets fotbollssäsong i gång i de lägre serierna i Stockholmsregionen. Lokala fotbollsfantaster har i år fyra herrlag och två damlag att hålla koll på.

I herrarnas division 6E återfinns både Ösmo GIF och Sorunda IF. Ösmo har redan spelat sin första bortamatch, på onsdagen den 19 april. Laget vann med hela 17-0 mot Sköndals IK. Sorunda inleder sin säsong på lördagen den 22 april, men ett bortamöte mot Skogås Trångsunds FF.

Nynäshamns IF och Torö FF kämpar i herrarnas division 7I. Torö inleder med ett bortamöte i Brandbergen mot Andino IF, den 21 april. Nynäshamns seriepremiär splas hemma på Kvarnängens IP den 22 april, då IF Kongolesiska Afrieuro från Stockholm kommer på besök.

I damernas division 4B spelar Ösmo GIF sin första match nästa helg, den 29 april. Laget åker då till Hägersten, för att möta Mälarhöjdens IK. Ösmo har i år även ett B-lag, i damernas division 5E. Den 22 april ska laget möta IFK Aspudden-Tellus.