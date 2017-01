Bedarö BK fortsätter sitt segertåg i innebandyherrarnas division 5S. I lördags tog laget emot seriejumbon Mellansjö MK från Huddinge, hemma i Gröndalshallen.

När de två lagen senast möttes vann Bedarö med smått osannolika 39-1. Denna gång slutade matchen 34-1.

Bedarö leder nu serien med sju poängs marginal före tvåan Tyresö Trollbäcken IBK (C). Under fjorton omgångar har Bedarö öst in 236 mål.