Nynäshamn i serieledning efter ny seger – spännande vecka väntar

Inför fredagskvällens hemmamatch mot Värmdö HC hade Nynäshamns IF HC stora skadebekymmer på målvaktsposten med två målvakter frånvarande. Då valde NHC-profilen Simon Görndt, som slutade inför säsongen, att snöra på sig skridskorna igen och hjälpa laget.

I matchupptakten hade dock den nygamle Nynäshamnsmålvakten inte mycket att göra. NHC tog kommandot direkt ochen knapp minut in i matchen lirkade Fredrik Lagerqvist in pucken under Värmdös målvakt och det var 1-0.

Två minuter senare fick hemmalagetjubla igen. Viktor Sommer satte full fart längs högerkanten och åkte genom mittzonen. När han kom in över offensiv blålinje vek han in mot motståndarmålet och sköt. Skottet räddades men Philip Karlsson tryckte in returen.

Knappt 14 minuter in i matchen fick Niklas Gillenfalk in 3-0 vid en tilltrasslad situation framför Värmdös mål.

Gästerna reducerade men med 17 sekunder kvar av den första perioden bjöd Nynäshamns lagkapten Christian Wallier på en delikatess. Han stod vid den vänstra stolpen i höjd med denförlängda mållinjen. Men i stället för att passa mot mitten lyfte han med en backhand pucken över Värmdömålvaktens axel och upp i nättaket.

– Det var en chansning men det var skönt att den gick hem, sa Christian Wallier om sitt mål.

Knappt tolv minuter in i mittperioden slog Christian Wallier till igen. Han stod framför motståndarmåletoch tryckte in sitt andra mål för aftonen, även denna gång med en backhand.

I slutet av perioden lyfte Värmdö upp spelet men Simon Görndt i Nynäshamnsmålet stod då för ett parfina parader, och efter två perioder stod det 5-1 på resultattavlan i Folkets Hall.

Sju minuter in i den tredje perioden reducerade Värmdö och när NHC sedan fick en utvisning gjorde Värmdö ett nytt mål. Med två minuter kvar av matchen fick Värmdö även in 5-4-reduceringen och det blev en spännande avslutning på matchen.

Men NHC redde ut situationen och vann med 5-4.

– Vi backade hem lite för mycket på slutet och gav dem yta. Men totalt sett gjorde vi en bra match där vi jobbade hårt och spelade som ett lag, så det var skönt att få med sig segern, sa Christian Wallier efter matchen.

I och med segern toppar Nynäs tabellen, tre poäng före Segeltorps IF och SK Iron, där de sistnämnda har en match mindre spelad.

Närmast väntar en period som kan avgöra resten av Nynäshamns säsong. På tisdag möter NHC just Segeltorp och på fredag är det hemmamatch mot den andra toppkonkurrenten, SK Iron.

– Det gäller att ta en match i taget och inte tappa fokus. Vi har spelat bra den sista tiden och när vi även sätter dit puckarna är vi farliga, så vi siktar på att vinna serien.

Fakta: Tabelläget

Nynäshamn har spelat 8 av18 matcher i fortsättningstvåan och toppar tabellen.

Närmast bakom ligger Segeltorps IF och SK Iron. Båda lagen ligger tre poäng efter Nynäs, men SK Iron har en match mindre spelad.

Det lag som vinner fortsättningstvåan får spela en playoffserie mot fyran i alltvåan. Vinnaren i detta play off får kvala till hockeyettan.

För lag 2-5 i sluttabellen är säsongen över.

Det lag som slutar näst sist i fortsättningstvåan får kvala för att försvara sin plats i hockeytvåan och det lag som hamnar sist i tabellen åker ut.