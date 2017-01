Tävlingsledare för offshore racing – Anders Söderlund trappar ner efter 25 år av engagemang

Anders Söderlund fick pris för sitt 25 år långa engagemang av Svenska Racerbåtförbundet 2016 med motiveringen att "arrangemanget i stort är en otrolig tillgång för svensk båtsport, av många svenska offshoreförare uttalat som det bästa stället med de bästa arrangemangen." Själv menar han att han gled in på "ett bananskal" för Nynäs Offshore Race till en början.

– Jag åkte bevakningsbåt två år innan, 1989 och 1990, Sen frågade jag om de behövde hjälp, eftersom jag varit med och organiserat tävling i folkrace tidigare. Då bjöd Bengt Ny med mig på ett möte inför tävlingen 1991 och presenterade mig som tävlingsledare för arrangörerna, säger Anders Söderlund.

Han föddes på Åland men flyttade som ung tonåring från Mariehamn till Nynäshamn. Hans pappa arbetade som båtkapten för Johnson Line, på fartyget M/T Oceanus och lade till varje månad i Nynäshamn.

– På sommartid var vi alltid ute i skärgården hos mormor och morfar. Och där fanns alltid släktingar med olika båtar och ett stort intresse för fiske. Så man är väl uppvuxen på sjön, mer eller mindre.

Nynäs Offshore Race hade 1998 och 2004 VM-status och har vid fem olika tillfällen även hållit i europamästerskapen.

– Det här är jag nog mest stolt över, berättar Anders och visar upp ett diplom. Det är från -98 och när jag fick ett diplom av det internationella motorbåtsförbundet.

Han förklarar att den svåraste biten med arrangemanget är att hålla en bra överblick i organisationen, så att allt flyter på och att sponsorer är med och stödjer tävlingarna

– En gång under ett europamästerskap fick vi ställa in den första av de två dagarna som racet hölls. Jag tror det var -96, säger Anders och förklarar hur de sköter säkerheten under tävlingsdagarna. De största problemen kommer med svårt väder.

– Vi har radiokommunikation under tävlingen mellan bevakningsbåtar och läkare bland annat. De senaste åren har vi haft ett rescue-team som enbart arbetar med säkerheten.

Förutom tävlingsledare vid ett av de största båtrace arrangemangen i Sverige har Anders arbetat som lärare i elektronik och data vid Nynäshamns gymnasium. Han är inte heller den enda i familjen som är engagerad i Nynäs Offshore Race.

– Vår yngsta tjej har ett båtintresse. När hon var liten, och då hade problem med öronen, och vi var ute på sjön. Då var det bara att dra igång båten så somnade hon direkt, säger Anders och skrattar gott samt berättar att hon brukar vara med och hjälpa till under tävlingsdagarna.

Sommaren 2017 sköter Anders Söderlund inte förarbetet till Nynäs Offshore Race, utan agerar enbart som stöd och tävlingsledare.

– Vi har många tävlingar i Nynäshamn. Segelsällskapet har sina tävlingar. Alla har svårt att hitta funktionärer, och så är det ju ofta med idéellt arbete, säger Anders och berättar att han hoppas att fler ungdomar får upp intresset för Offshore Race.