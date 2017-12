Nya förslag om trängselskatten – förlängs och höjs

Sverigeförhandlingarnas slutrapport lämnades på onsdagen till infrastrukturminister Tomas Enroth (S). I skrivelsen ingår bland annat ett förslag om förändringar kring trängselskatten i Stockholm.

Förslaget innebär att trängselskatt ska betalas redan från klockan 06.00 på morgonen, alltså en halvtimme tidigare. Dessutom ska avgiften höjas under högtrafikmånaderna, första veckan i juli och dag före helgdag. Ett maxbelopp skulle sättas till 135 kronor per fordon och dag under högtrafikmånaderna. I dag är det maximala beloppet 105 kronor per fordon och dag.

– I morgon kommer regeringen att fatta beslut, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff i samband med att Sverigeförhandlingen presenterar sitt slutbetänkande.

Skatten skulle enligt förslaget höjas från 1 januari 2020.

Förhoppningen är att biltrafiken genom Stockholm ska minska men pengarna behövs också för infrastruktursatsningar.

Förslagen i korthet– Det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen, klockan 6.00–6.29 med 15 kronor i trängselskatt. Klockan 6.30–6.59 höjs kostnaden till 25 kronor och klockan 7.00–7.29 till 35 kronor i Stockholms innerstad och 22 kronor respektive 30 kronor på Essingeleden.– Trängselskatten delas in i högsäsong och lågsäsong. Högsäsongen är den 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Under högsäsongen höjs trängselskatten. Skattebeloppen ska för respektive nivå under högsäsong uppgår till 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 30 kronor och 45 kronor i Stockholms innerstad och 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 27 kronor och 40 kronor på Essingeleden. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 135 kronor under högsäsong.