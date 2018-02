Alla tåg mellan Nynäshamn och Ösmo ställs in på grund av snöoväder

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall under tisdagen. Nynäshamn väntas drabbas hårt av vädret. Pendeltågstrafiken till och från Nynäshamn påverkas då man under morgonen inte kommer kunna åka tåg mellan Nynäshamn och Ösmo. Sträckan ersätts av bussar. De som åker från Nynäshamn kan därmed ta buss till Ösmo och därifrån ta pendeln. Det är oklart hur länge pendeltågstrafiken kommer att påverkas under tisdagen.

Ska du ut på vägarna – tänk på att väglaget är halt. Trafikverket varnar för halt väglag och snödriv. Om möjlig, undvik att resa under den tiden snöstormen pågår, uppmanar Trafikverket i ett meddelande. "Om man måste resa så bör man i första hand hålla sig till de större vägarna."

Se SL för mer info om resor i kollektivtrafiken.

På SMHI:s hemsida kan du läsa mer om vädervarningar.

Trafikverket upplyser på sin sajt om aktuella trafikstörningar.