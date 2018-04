Ännu en brand på pub i Ösmo – kastade in något brinnande genom fönstret

Räddningspersonal larmades till Ösmo krog sent under söndagskvällen, då uppgifter kom in att någon eller några kastat in ett brinnande föremål genom fönstret i lokalen. Räddningstjänst, polis och ambulans kallades dit och under natten inledde polisen en förundersökning om mordbrand.

Tvåvåningshuset restaurangen inryms i utrymdes då lägenheter på det övre planet utsatts för rökskada. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

Polis har befunnit sig på olycksplatsen.

Vid 00.30-tiden kunde räddningstjänsten avsluta ärendet och återgick strax därefter till stationen. Teknisk undersökning genomförs i lokalerna under måndagen.

Samma restaurang utsattes även för ett brandattentat under påskhelgen vilket vi tidigare berättat om. Det är oklart om nattens brand och den tidigare branden har något samband.

Enligt information på restaurangens hemsida kommer puben att hållas stängd tillsvidare. Restaurangen bekräftar också att ingen människa kom till skada.