Året som gick i Nynäshamns kommun – minns du nyheterna under 2016?

Räddas. Nynäshamns sjöräddningssällskap var väl representerat i den grekiska övärlden under flyktingkrisen. Frivilliga nynäshamnare åkte i omgångar för att delta i räddningsarbetet, vilket blev en lärdom för livet, berättade de för NP. Svenska sjöräddningssällskapet hade två båtar på plats under flera månader för att bistå den grekiska sjöräddningen i arbetet med att rädda flyktingar i sjönöd. För initiativet stod mediebolaget Schibsted som startade insamlingskampanjen Gula båtarna för att få ihop pengar till insatsen.

Uppstickare. Under sommaren fick Destination Gotland konkurrens av uppstickaren Gotlandbåten, som körde turer från Nynäshamn och Västervik till Visby. Det var första gången sedan 1960-talet som färjetrafiken till Gotland utsattes för konkurrens. Gotlandsbåten satsade på att ha de lägsta priserna och att stärka turistströmmen till ön. Men det blev bara en sommar för Gotlandsbåten. I november meddelade bolaget att man lägger ned sin verksamhet.

Årets program. Kalle Zackari Wahlström lockade storpublik till tv-sofforna med serien Gympaläraren där han återvänder till sin gamla skola Vanstaskolan i Ösmo för att få skolungdomar att röra på sig mer. Forskning visar nämligen att barn och unga i landet rör på sig alldeles för lite. Serien fick stor uppmärksamhet och tog också hem priset som Årets program under Kristallengalan, den svenska tv-branschens egen Oscarsgala.

Fällda. Det blev stor uppståndelse när två över hundra år gamla ekar sågades ner utan lov i februari. Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder lät såga ner ekarna i parken vid Stormogårdens restaurang, vilket upprörde många kommuninvånare. Skadan värderades, och kommunens fastighetsbolag Nynäshamns Exploatering AB hotades med två miljoner kronor i vite om företaget inte planterar nya uppvuxna träd, vilket beräknas kosta flera hundra tusen kronor.

Invigning. Hundratals personer kom när den nya flytbryggan, Seawalk, invigdes i maj. Med den hopfällbara gångbryggan kan kryssningsresenärerna lätt promenera i land, i stället för att köras i småbåtar som tidigare. Efter den officiella invigningen kunde nynäshamnarna passa på att promenera ut på den 260 meter långa bryggan till saxofonmusik. Invigde gjorde Nynäshamns kommunalråd Anna Ljungdell (S), samt Johan Castwall och Stefan Hansson, Stockholms Hamnar.

På jakt. Ingen kunde väl undgå Pokémon Go, som så totalt absorberade spelarna i jakten på Pokémon-figurer. NP gav sig ut för att kolla vad grejen var och träffade bland andra Oskar och William från Stockholm, som semestrade i sommarstugan på Lisö. Där var det dock långt mellan figurerna där, så lunch i hamnen med familjen var uppskattat. Och det stämmer som det sägs, sa de, att man rör på sig klart mycket mer med Pokémon Go.

Folkfest. Under två dagar i augusti fylldes Svandammsparken i Nynäshamn då sommarens stora satsning Nynäskalaset arrangerades. Festivalen blev en folkfest med en lång rad artister som Miriam Bryant, Danny Saucedo, Takida, Sean Banan, Timo Räisänen, Royal Republic och The Hooters. Nyligen blev det klart att det blir en festival även 2017. Redan inbokade artister är bland andra Markoolio och hårdrockbandet Mustasch.

Invigning. Till ljudet av applåder och brandlarm invigdes det nya ungdomskulturhuset "Villan" i centrala Nynäshamn. Det var en efterlängtad öppning, sade fritidsledarna Calle Helander och Daniel Nzinga, eftersom det under ett år har saknats en fast mötesplats för ungdomar. Det nya ungdomshuset, som flyttade in i det gamla NP-huset, har formats efter ungdomarna och består bland annat av kafé, livescen, musikstudio och ett kreativt skaparrum.

Pang! Så var bygget av den nya hamnen i Norvik invigt efter år av domstolsprövningar. Smällen fick tv-profilen och konferenciern Rickard Olsson att hoppa till. De som tryckte på knappen var Nynäshamns kommunalråd Anna Ljungdell (S), Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm, Johan Castwall, vd på Stockholms hamnar, Svante Hagman, affärsområdeschef på NCC och Clemence Cheng, vd på HPH Europa. På plats för att fira fanns specialinbjudna gäster, och allmänheten som tog tillfället i akt och kom i busslaster för att titta på det nya bygget.

Första VM-segern. Nynäshamns rallycrosstjärna Kevin Eriksson gjorde VM-succé i den näst sista tävlingen i tyska Estering. Genom en spektakulär omkörning kunde han ta karriärens första seger i Rallycross-VM. Under omkörningen rundade han de tre i täten på utsidan. Klippet lades ut på Internationella bilsportförbundet FIA:s hemsida, och på Kevins egen Facebook-sida, och hade efter bara några dagar startats över en miljon gånger. Kevins lillebror Oliver hade också ett framgångsrikt år i den amerikanska rallycross-serien GRC.

Josefine Hultberg-Dahlgren, Sanna Pettersson, Tilda Lidén och Isabelle Andersson i Sorunda IF blev uttagna till U16-landslaget i handboll. Kvartetten fick dra på sig landslagsdressen och representera Sverige i mötet mot Danmark och lite senare i en fyrnationsturnering i Portugal. Då fanns inte Tilda Lidén med, däremot fick mittsexan Frida Höglund göra landslagsdebut. Sorundas F00-lag har radat upp framgångar med en SM-pokal från 2015 och guldmedaljer från slutspel i Stockholmsdistriktet.

Guld! Malins dansstudio har radat upp framgångar under året. Wilma Lindström ­Åslund och Lisa Persson blev bästa juniorduo under hiphop-SM i Uppsala under vintern. Av alla 31 par i klassen hade duon de coolaste dansstegen och var bäst synkade. Nellie Oxelmark, Lovisa Lindström Åslund, Moa Ryberg, Nellie Löfgren, Wilma Lindström Åslund, Lisa Persson, Emma Carlson och Alicia Åslund kvalade alla också in till hip hop-EM i tjeckiska Ostrava. "De tillhör eliten och det ligger mycket hårt jobb bakom deras prestationer", sade Malin Carlsson som driver Malins Dansstudio, stolt. –

Nyvald. Patrik Isestad (S) valdes till kommunalråd och kommunstyrelsens ­ordförande efter Anna Ljungdell som avgick under hösten. Isestad fick en rivstart i den expansiva region som Nynäshamn är så här i halvtid i mandatperioden. Det första han fick ge sig i kast med var den externa utredning av det kritiserade arbetsklimatet på Nynäshamns kommun som precis blev klar. Hans egna hjärtefrågor ligger inom arbetslivet och näringslivet som är grunden för ett bra liv för medborgarna i Nynäshamn, sade han i samband med tillträdandet.