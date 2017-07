Bärgning förbereds – men pråmen har läckt frigolit

Nynäshamns-Posten har tidigare berättat om missödet då pråmen slet sig i det mycket hårda väder som då rådde.

Ingen människa skadades, men pråmen drev in mot nordöstra delen av Viksten och har legat där under helgen och slagit mot ön. Under lördagen omöjliggjorde vädret en omedelbar bärgning.

Inledningsvis betraktade man inte missödet som risk för miljöpåverkan eftersom pråmen var lastad med stålställningar och virke. Det visade sig dock i takt med att skrovet slog mot klipporna att stora mängder frigolit (eller annat plastmaterial som används för flythjälp) lossnade och drev ut till havs tillsammans med en del av virket.

Frigoliten är dåliga nyheter för havsmiljön, trävirket dåliga nyheter för sjöfarten, främst för mindre båtar som riskerar skador.

– Det där är en fråga för försäkringsbolaget och bärgarna att ta reda på och sanera, säger Anders Ekstrand, vakthavade befäl vid Kustbevakningen, till Nynäshamns-Posten under söndag och tillägger:

– Jag hoppas att de har kommit igång med arbetet nu, det borde de ha gjort.

Under helgen har man också börjat förbereda bärgning av pråmen. Bogserbåten Atlas har varit ute kring Viksten under söndagen.

– Såvitt jag vet har pråmen inte bärgats, det borde jag ha fått veta i så fall, de håller väl på med förberedande arbeten, säger Anders Ekstrand.