Byggprogrammet får kvalitetsstämpel – "Ett kvitto från branschen"

Nynäshamns gymnasium har länge arbetat för att få byggprogrammet certifierat. Certifieringen är en branschrekommendation som utfärdas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, Byn. För att bli kvalitetssäkrad ska skolan uppfylla ett antal kriterier inom områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, APL (arbetsplatsförlagt lärande), arbetsmiljö och lärartäthet.

Kim Dahlin och Johan Andersson, lärare på programmet, är glada för att de nu har fått certifikatet i sin hand.

– Vi har jobbat länge med det systematiska kvalitetsarbetet och det är skönt att det har gett resultat, säger Kim Dahlin.

Under utbildningen har eleverna praktik i minst 15 veckor. Det ger viktiga erfarenheter och kan vara vägen in på arbetsmarknaden. En utmaning under certifieringsprocessen har varit att få företagen med på tåget, berättar Kim Dahlin och Johan Andersson.

– I högkonjunktur har många företag svårt att hinna ta emot elever. För oss har det också blivit mer tidskrävande eftersom det nu är fler aktörer att vända sig till när de stora byggföretagen har blivit färre, säger Johan Andersson.

Vad betyder den här kvalitetsstämpeln för er?

– Förhoppningsvis är det bra ur marknadsföringssynpunkt, att fler elever söker programmet. Det är ett kvitto från branschen och en bekräftelse på att det vi gör är rätt.

NP har tidigare skrivit om svårigheten att locka elever till byggprogrammet. Det ser likadant ut i hela Stockholmsregionen. Varför är svårt att svara på, säger de.

– Jag tror att vi behöver informera mer om programmet. Branschen och utbildningen är under ständig förändring och det är viktigt att nå ut med det. Ett exempel är att det inte behöver vara så tungt att jobba i byggbranschen som många tror, säger Kim Dahlin.

Det finns flera bristyrken som man kan inrikta sig mot och då är man eftertraktad på arbetsmarknaden

Inom bygg- och anläggningsprogrammet finns inriktningar mot en rad olika yrken. Efter utbildningen har man möjlighet att börja jobba eller söka vidare till högskola. Alla som går ett yrkesprogram erbjuds möjligheten att få högskolebehörighet, men då behöver man välja till kurser i svenska och engelska.

– Det finns stora karriärmöjligheter efter programmet. Med en examen är man i princip garanterad jobb. Det finns flera bristyrken som man kan inrikta sig mot och då är man eftertraktad på arbetsmarknaden, säger Kim Dahlin.

Natasha Jaeschke och Jonathan Poulsen-Eriksson går första året på byggprogrammet. De tycker att utbildningen är bra och bred på det sättet att man får kunskaper om flera yrken. Om det blir byggbranschen i framtiden har varken Natasha eller Jonathan bestämt ännu.

– Men det är roligt. Jag tycker att det funkar bra även om jag är ensam tjej. De är snälla mot mig här, säger Natasha Jaeschke.

Natasha är en av få tjejer som har sökt programmet. Det är något som lärarna vill ändra på. När Sverige ska bygga 700 000 bostäder före år 2025, har branschen inte råd att förlora tjejer på grund av fördomar och missuppfattningar.

Det finns uppfattningar om att kvinnor inte passar i byggbranschen, att det är grabbigt och tungt. Så är det delvis, säger lärarna. Men alla arbetsplatser mår bra av en blandning. Och även om utvecklingen kan tyckas gå långsamt jobbar branschen aktivt för att fler kvinnor ska känna att bygg- och anläggningsyrkena också är för dem.