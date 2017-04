Flyttbara rabatter pryder Nynäshamn – vem som helst får flytta dem

Gröna skottkärror med gula vårblommor lyser just nu upp Nynäshamns centrum. Den här skottkärrerabatten prydde vid lunchtid tisdag "Banantorget" (Stadshusplatsen) i centrala staden. Men var den står just nu är oklart. Syftet med de mobila rabatterna är just att vem som helst får köra dem vidare och låta dem lysa upp en annan del av staden!

"Min önskan är att få se Nynäshamn. Kör gärna runt mig och låt mig få pryda olika platser", står det på kärran, som har nummer 7. Skottkärrorna är utplacerade av kommunens parkavdelning.