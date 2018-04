Full bilist somnade vid ratten på 73:an – döms för grovt rattfylleri

Proverna visade att mannens utandningsluft innehöll 0,47 milligram alkohol per liter vid det aktuella tillfället i januari i år (vilket är strax under en promille i blodet). Gränsen för rattfylleri går vid 0,10 milligram alkohol per liter, och grovt rattfylleri blir det om halten är över 0,50 milligram.

Men även förare som inte nått upp till gränsvärdet för grovt brott kan dömas för det allvarligare brottet. Så var det i det här fallet. Eftersom mannen somnade vid ratten och körde in i ett vajerräcke på Nynäsvägen innebar han en "avsevärd fara" för trafiksäkerheten. Han dömdes därför för grovt rattfylleri även om alkoholhalten inte riktigt nådde gränsvärdet.

Fängelse ingår i straffskalan vid grovt rattfylleri, men rätten dömde mannen till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar. Om rätten i stället hade valt att döma honom till fängelse hade han fått sitta bakom lås och bom i en månad.

Mannen dömdes också att betala en avgift på 800 kronor till en brottsofferfond, och kommer att få stå för advokatkostnaderna på cirka 6 000 kronor.