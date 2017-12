Gotthem bjuder in till jullunch och klapputdelning: "Vill att alla får en fin jul"

Det är första gången som Gotthems café och second hand anordnar julfirande på det här sättet. Torsdagen den 21 december har Skyddsvärnet, som driver caféet, bjudit in till jullunch till självkostnadspris. Dagen till ära har man laddat med julklappspaket till dem som behöver. Det går även att hämta klappar anonymt under dagen, berättar Gittelina Pazur, handledare på Skyddsvärnet.

Skyddsvärnet är en ideell organisation som jobbar med socialt arbete. En del i arbetet anser man vara just att göra vad man kan för att alla ska få en så bra jul som möjligt.

– Det är första året vi gör detta, så vi vet inte alls hur många som kommer, säger Gittelina Pazur.

– Därför är det viktigt att man anmäler sig till jullunchen. Men självklart behöver man inte köpa en jultallrik för att få julklappar till sina barn, säger hon.

Vi måste tänka på dem som har det svårt.

Skyddsvärnet har sett till att ordna gåvopaket till både barn och vuxna som man kan hämta under torsdagen.

– Det är många som inte har råd med julklappar. Och det är inte bara personer med barn, det är även pensionärer som känner att de inte har råd. Vi måste tänka på dem som har det svårt, säger hon.

Om någon vill bidra med saker eller en julklapp är det välkommet. De kan man lämna in när som helst, säger hon.

För dem som kommer till Gotthem och firar in julen den 21 december väntar både musik och gemenskap som bonus. Hon hoppas förstås på stor uppslutning.

– Vem vet, kanske kommer det en tomte också.

