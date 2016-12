Håkan låg 15 minuter i isvaken innan räddningen kom – hann tänka "ska det sluta så här”

Nynäshamnaren Håkan Lundin hade tio års erfarenhet av åkning på naturis, ispik, isdubbar och vattentätt ombyte i ryggsäcken när han gav sig ut på sjön Fjätterns is den där vackra decemberdagen. Ändå höll skridskoturen på att sluta på värsta tänkbara sätt.

– Jag har åkt många gånger på sådan is och hade kollat isen vartefter, stampat och lyssnat, testat med ispiken. Men sen slappnade jag av. Och det ska man inte göra, säger Håkan Lundin och fortsätter sin berättelse om hur det gick till när isen gav vika under honom:

– Jag åkte för fort, och det tar jag på mig. När jag körde piken igenom isen knakade det plötsligt till och sen kände jag hur jag slog jag hakan i iskanten.

Först försökte han ta sig upp ur vaken för egen maskin med hjälp av isdubbarna. Försökte ”simma” upp på fast is, men blev fort trött. Sedan slängde han upp ena benet sidledes på iskanten för att försöka rulla upp, men bröt bara mer och mer is. Flera gånger hamnade han med huvudet under vattnet. Minnesbilden av iskanten underifrån är obehaglig.

– Jag har liksom alltid klarat mig själv och var först inte så rädd. Jag började till exempel inte ropa efter hjälp förrän efter fem minuter. Tänkte att jag skulle klara mig. Men efter ett tag började jag bli rädd. Jag hann tänka ”Ska det sluta så här? Det får inte vara över, jag har ju så mycket kvar att göra”. Jag brukar inte hetsa upp mig, men då hade jag hög puls.

Börje Svedman hade sett ryggtavlan på Håkan när han gick ner mot isen. Det var egentligen inte ens meningen att han skulle ut och åka skridskor den där dagen, berättar han. När han efter ett tag själv kom ut på isen såg han först Håkans ryggsäck på isen och hann undra varför han hade lagt den där – innan han insåg att Håkan fortfarande hade ryggsäcken på sig, och låg i vattnet.

– Jag hörde att Håkan ropade på hjälp. Jag ropade tillbaka och frågade om han hade en lina. Det hade han. Det är bättre att den som ligger i vattnet kastar, eftersom den som befinner sig uppe på isen är mer rörlig, förklarar han.

Med hjälp av repet kom Håkan upp på fast is. Han hade då legat cirka en kvart i vattnet. Först kunde han inte resa sig. Händerna var stelfrusna. Ändå lyckades han få upp sin mobiltelefon ur den vattentäta förpackningen i ryggsäcken för att ta en bild på Börje.

– På något sätt kändes det bara som jag måste göra det. En stundens ingivelse, jag var så tacksam. Så här efteråt förstår jag inte hur jag kunde, jag var ju så kall och skakig.

Håkan berättar att han hoppades på att det skulle vara någon som visste hur man gjorde när han såg en person närma sig olycksplatsen. Och det var ju heller inte vem som helst som dök upp. Börje Svedman har livslång erfarenhet av skridskoåkning och har själv hållit kurser. För många är han bland annat känd från alla år inom familjens sportbutik Intersport i Nynäshamn.

– Jag är så tacksam att Börje var där och kunde hjälpa mig. Jag har blivit mer tacksam som person efter det här. Den här gången var det så pass nära, säger Håkan.

Efter att han hade suttit en stund i sin bil, kunde Håkan köra hem själv.

Både Håkan och Börje vill poängtera att åkning på naturis är fantastiskt. De vill inte med sin berättelse avskräcka människor från att ge sig ut. A och O är att ta det lugnt, säger de.

– Svag is behöver inte vara farlig. Det farliga är att åka för fort på den. Isen är komplex och förändras fort. Den här dagen var den väldigt svårbedömd. Men huvudregeln är: Åk långsamt och försiktigt, kolla av ett stort område där du tänker åka och ta det lugnt, säger Börje Svedman.

Är isen tillräckligt stark?

• Om isen håller för tre hårda slag med ispiken är den okej att åka på.

• Is som du kan slå igenom med två slag ska man ta det väldigt försiktigt med.

• Om man kan slå igenom isen med ett slag så ska man – lugnt och försiktigt – ta sig tillbaka där man senast hade hållbar is. I vissa fall kan det redan vara försent det beror på isens kvalitet.

Källa: Börje Svedman

Svenska livräddningssällskapets rekommendationer:

Isen bör gärna vara minst 10 centimeter tjock (tunnare is kan hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som är svåra att upptäcka)

Viktig utrustning vid vistelse på naturis:

Bär alltid isdubbar högt runt halsen

Alla ska bära flythjälp: flytväst, flytoverall eller ryggsäck med ombyte i tät påse (ryggsäck med höftbälte och grenrem samt ett ombyte kläder i vattentät förvaring fungerar bra som flythjälp)

Räddningslina

Ispik

Mobiltelefon i vattentätt fodral

Tänk på:

Ha alltid sällskap på isen. Barn ska alltid ha sällskap av en vuxen.

Håll avstånd till den som färdas först. Det minskar risken för att alla samtidigt går igenom isen.

Hög fart ökar risken att komma långt ut på svag is. Ta det lugnt.

Hjälm, knäskydd och handskar minskar risken för skador om du ramlar.

Tips:

* Extra svaga ställen: Sund, under broar, nära tillflöden och vid råkar (sprickor i isen).

* Var misstänksam mot alla förändringar i isens utseende. Mörkare fläckar är ofta ett tecken på svagare is. Men även mycket ljusa områden kan vara svag is.

* Snö på isen? Var försiktig under tjockare drivor, isen kan vara försvagad eftersom det är varmare där. Snö isolerar.

Riskerna är större på saltis. Saltet gör skärgårds- och havsis skörare än is på en sötvattensjö.

Källa: Svenska livräddningssällskapet, issäkerhet.se