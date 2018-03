Han döms efter demonstration mot jakten på Södertörnsvargen

Frågan om Södertörnsvargens vara eller inte vara har stundtals varit mycket infekterad. Som vanligt när det gäller skyddsjakt på varg bildas två läger; de som är för vargjakt och de som är emot.

Facebook-gruppen Bevara Haninges skogar, skärgård och naturlandskap är en aktör som tagit avstånd från att den så kallade Södertörnsvargen skulle skjutas. När så ändå skedde gick gruppen samman och genom ett upprop på Facebook samlades man med plakat utanför kommunhuset i Haninge. Man krävde moderata gruppledarens Alexandra Anstrells avgång. Hon anses ha varit drivande i att vargen skulle skjutas.

– Det var jag som lade upp texten på Facebook att folk skulle dyka upp med plakat, säger Mattias Bernhardsson.

– Domstolen dömer mig och säger att jag var anordnare av demonstrationen, men jag var snarare en administratör på vår Facebooksida.

I Sverige har vi en mycket stark och grundlagsskyddad rätt att demonstrera. Det krävs inget tillstånd för att demonstrera. Däremot kan det krävas tillstånd av polisen att få hålla sammankomster på offentlig plats. Det är ett tillstånd som lyder under ordningslagen och är alltså till för att förhindra ordningsstörningar. Som regel brukar inte tillstånd krävas för sammankomster i små grupper, under cirka tio personer. Under den aktuella demonstrationen var man enligt uppgift 20-25 personer.

Störde demonstranterna verkligen ordningen?

– Jag har kunnat konstatera att Mattias Bernhardsson är den som har anordnat demonstrationen och det var inte för ordningsstörning han dömdes, utan för att ha anordnat demonstrationen utan att ha sökt tillstånd, säger rådman Fredrik Nydén som dömde i målet.

Men störde man verkligen någon med sin demonstration?

– Jag har inte påstått att man störde någon, det är inte det frågan gäller, svarar Fredrik Nydén.

– Det handlar om att människor ska kunna genomföra en demonstration utan att deras säkerhet riskeras.

Alltså, Bernhardsson dömdes av omtanke om demonstranterna?

– Så kan man uttrycka det, ja! Det är vanligt när människor demonstrerar mot till exempel rasism, att det dyker upp motdemonstranter och attackerar demonstranterna.

Rådman Fredrik Nydén säger att det inte fanns någon risk för ordnings- eller trafikstörning i det här fallet. Mattias Bernhardsson säger att han känner sig lurad av de poliser som kom till platsen.

– De frågade efter någon anordnare av demonstrationen och ingen ville ta på sig det och då frågade de mig om jag kunde vara kontaktperson, vilket jag gick med på.

Han säger att han kommer att överklaga domen och han har sitt parti i ryggen.

– Självklart hade någon av oss sökt tillstånd om vi visste att praxis hade ändrats när det gäller små sammankomster, säger Mattias Bernhardsson.

– Vi har genomfört så många små demonstrationer och polisen har aldrig ingripit mot oss tidigare.

Bernhardsson dömdes till 1 000 kronor i penningböter. Domen går att överklaga till och med den 9 april.

Solveig Sigridsdotter Thörnblom