Hårda tag i sängkammaren och Dorsin på operan – ”Det blir en riktigt bra biovår”

Fynda begagnade kläder i källaren, se på film och opera på Bio Vågen, ha firmafesten en våning upp och avrunda kvällen med live-musik på Ankaret. Kulturlivet fortsätter pulsera som vanligt i Nynäshamns Folkets Hus i år, men kanske med snäppet fler skratt.

– Förra året hade vi bara två stand up-komiker och nu har vi fyra bara i vår. Det är jättekul, säger Annelie Ohlsson, föreståndare på Folkets hus som i vår tar emot bland andra Henrik Schyffert och Johan Rheborg.

Med komikerna hoppas Folkets hus kunna dra till sig den annars svårflirtade yngre publiken. En publik som Annelie Ohlsson och Bio Vågen-veteranen Micke Persson med smärta sett prioritera bort den lokala biografen för de stora i Stockholm.

– Det är svårt att få ungdomarna att stanna i Nynäshamn. Men hade McDonald’s funnits så hade de säkert stannat, säger Annelie med ett skratt.

Trots allt bjuder Vågen på flera amerikanska actionfilmer framöver i form av bland andra Assassin’s Creed och Resident Evil. I mitten av februari kommer också den efterlängtade Lego Batman som, om den lever upp till Lego filmen, har någonting för hela familjen.

Dagen efter kan vintern komma att tina tidigt när Fifty Shades of Grey-uppföljaren Fifty Shades Darker har premiär.

Annars satsar Folkets hus vanligtvis på en äldre publik. En sådan film är Jag, Daniel Blake som visas, efter vissa påtryckningar från Nynäshamnspubliken, på söndag den 15 januari klockan 15. Men programmet ekar dock ganska tomt i övrigt för den målgruppen. Kanske kan Ben Affleck-regisserade Live by night, ett gangsterdrama på 20-talet, ändå locka.

– Men sedan visar vi också fem olika operor i vår från bland andra Metropolitan och Kungliga operan, säger Annelie Ohlson.

Den 11 februari kan man till exempel genom vita duken följa med till Kungliga Operan där Henrik Dorsin och Elin Rombo möts i operetten Glada Änkan.

NP:s filmtips

Jag, Daniel Blake: Filmen vann publikens pris på Stockholms filmfestival i höst och prestigefyllda Guldpalmen i Cannes. I det socialrealistiska dramat får vi följa en familj som kämpar mot det brittiska välfärdssystemets brister.

Vaiana: Många fick sig en smygtitt redan på julafton när den polynesiska halvguden Maui sjöng omkull Vaiana i slutet av Kalle Ankas jul. Ett animerat Disney-äventyr för den yngre publiken, eller kanske för hela familjen.

Live by night: Som regissör har Ben Affleck gjort många hyllade filmer som Gone Baby Gone och Argo. Nu spelar han återigen huvudrollen och regisserar i detta gangsterdrama som utspelar sig i det amerikanska 20-talet. Vi vågar nästan lova snygga kostymer.