Influensan här på allvar – toppen väntas i januari eller februari

Många fick bädda ner sig under julhelgen då antalet personer som insjuknade i influensa steg. 520 fall rapporterades under vecka 50, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport. Enligt myndigheten tros spridningen stanna av under jul- och nyårsledigheten, men när helgerna är över och man återvänder till skolor och arbeten väntas fler insjukna. Toppen tros komma i januari eller februari.

Influensavirus är luftburet och sprids framför allt om någon som är sjuk, hostar eller nyser. De influensaprov som hittills har analyserats har alla varit influensa A(H3N2). Det är den sort som brukar drabba äldre och personer i riskgrupper extra hårt, och som vaccinet skyddar emot. De som tillhör vissa riskgrupper uppmanas att vaccinera sig, dit hör den som är kroniskt sjuk, över 65 år eller gravid.

– Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet, så det är hög tid att vaccinera sig om det inte redan är gjort, säger AnnaSara Carnahan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Influensaviruset kommer i en ny form nästan varje år. Därför finns det alltid en risk att man blir smittad igen. Varje år drabbas 100 000 personer av säsongsinfluensan, bara i Stockholms län. Vanliga symtom är feber, snuva, halsont och ledvärk. Sjukdomen varar normalt 3-5 dagar, men man kan vara trött i 2-3 veckor efteråt.

Vanligtvis smittar influensa som mest dygnet innan man märker några symtom. Man kan alltså smitta utan att veta att man är sjuk.

Det man kan tänka på för att undvika smitta är att tvätta händerna ofta, gärna använda handsprit, undvika att röra vid ögon, näsa och mun, och undvika kontakt med personer som är sjuka.