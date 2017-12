Inget brott misstänks ligga bakom händelsen med den 85-åriga kvinnan som försvann i Sorundatrakten tidigare i veckan, enligt Nynäshamnspolisen.

Kvinnan hittades avliden i skogen under torsdagen. Omfattande sökinsatser hade då gjorts under både onsdagen och torsdagen, av polis, allmänhet och organisationen SAR Sweden (Search And Rescue Sweden).

