Julen tjuvstartar på Konstpoolen: "Brukar sluta med att folk skapar helt fantastiska grejer"

NP träffar Maria telefonledes, mitt under förberedelserna inför den kommande pysselhelgen. I år är det fjärde året i rad som Konstpoolen ordnar julpyssel för stora och små i sina lokaler på Vikingavägen i Nynäshamn. Det är ett populärt arrangemang där nynäshamnarna har låtit sin fantasi flöda fritt kring allt som hör julen till.

– Det brukar ofta sluta med att folk skapar helt fantastiska grejer, även om man i början kanske inte har vetat vad man ska göra, berättar Maria Oscarsson Marle.

Under den här veckan har hon samlat in kottar, pinnar och annat från naturen som råmaterial för pysslet. Också glitter, flirtkulor, trä, glasspinnar, tyger, silkespapper, piprensare och annat skall dukas fram på bordet under pysseldagarna. Verktyg såsom stämplar, punches och limpistoler finns att låna, berättar Maria.

– Vi vill duka upp ett bord som folk häpnar över – att det finns så mycket att välja på. Vi sätter också upp instruktioner och exempel på väggarna så att man kan få inspiration av dem. Det står också pärmar framme med exempel som man kan titta på, säger hon.

Som stämningshöjare spelas julmusik i bakgrunden, och pepparkakor serveras.

Själv går Maria Oscarsson med ett leende på läpparna när hon tänker på den kommande helgen.

– Jag längtar efter det för jag tycker att det är så fantastiskt roligt med julpyssel!

Julpysslet pågår mellan klockan 11 och 15 både på lördag och söndag den 25 och 26 november. Inträdespriset, som är 100 kronor för vuxna och 50 kronor för barn, täcker omkostnaderna, berättar Mari Oscarsson Marle. Inträdet för en familj kostar 250 kronor. Barn under nio år bör ha vuxet sällskap.