Kommunens Picasso-tavla drog folk – vår gemensamma konstskatt visas i Konsthallen

I utställningen Vår konst visas 78 konstverk som ägs av Nynäshamns kommun och fram till den 13 januari kan man ta del av vår gemensamma konstskatt i Konsthallen under Nynäshamns bibliotek. Som besökare kan det hända att man känner igen vissa konstverk då de vanligtvis återfinns i offentliga rum runt om i kommunen. De pryder väggarna i skolor, på kontor och i sammanträdeslokaler. En del av konstverken kommer från magasinet där de förvaras när de inte är utlånade.

Det var ett jämt flöde av besökare under dagen, berättar Nynäshamns kommuns kultursekreterare Emma Palmér som var på plats under vernissagen. Tillsammans med kollegan Mattias Winslow har hon tagit fram utställningen.

– Utställningen är ett litet urval från en väldigt stor samling. Syftet är att visa bredden av de konstverk som ägs av kommunen, säger Emma Palmér.

Nynäshamns kommun äger runt 1 300 konstverk och utställningen visar upp verk av kända konstnärer såväl som lokal konst. Några välkända konstnärer i utställningen är Pablo Picasso, Sven X:et Eriksson, Peter Dahl och Evert Lundquist. Konst av lokala konstnärer som Margaretha Eriksson Abenius, Ole Drebold, Sam Westerholm och Gustaf Lilliestierna syns även. Konstverken började köpas in 1948 och man har köpt in samtida konst, vilket innebär att samlingen innehåller verk från 1940-tal till 2010-tal.

Den dyrbara litografin “Femme au Fauteuil no 1" (Le manteau polonais) av Pablo Picasso ställdes endast ut under lördagens vernissage. Den är från 1948 och köptes in 1949 av Nynäshamns kommuns konstnämnd. Fram till 1974, då biblioteket bytte lokaler, hängde den bakom lånedisken på biblioteket. Litografin värderades senast för sju år sedan. Då fick man veta att den finns i femtio exemplar och att den var det enda exemplaret som då fanns i Sverige.

– Picasson köptes in från svensk-franska galleriet för 900 kronor men värdeökningen har gjort att den har blivit dyrbar. Nu är den värd väldigt mycket mer än inköpspriset, säger Emma Palmér.

Resten av konstverken är kvar till utställningens slutdatum. Konsthallens öppettider finns att hitta på Nynäshamns biblioteks hemsida.

