Konkurserna har ökat med 325 procent – "Allting pekar på att det ska vända"

– Om det hade varit så att den generella trenden för kommunens näringsliv varit negativ, då kunde det varit oroande. Men så ligger det inte till, menar Jonas Karlsson, näringslivschef på Nynäshamns kommun.

Konkursläget för Sveriges aktiebolag såg bra ut under 2016. Inte sedan 2008 har antalet aktiebolag som har gått i konkurs varit så få. Nynäshamns kommun låg dock bland de kommuner i Sverige som hade flest aktiebolag som gick i konkurs. Men Jonas Karlsson ser ingen anledning till oro.

– Det går bra för företagen i Nynäshamn och Södertörn. Ibland sticker siffrorna ute lite, men konkurser kan bero på många olika saker. Det är ingen särskild bransch som det går dåligt för, utan fördelningen är proportionerlig med den branschstruktur vi har i Nynäshamns kommun, säger han.

– Allting pekar på att siffrorna kommer att vända under 2017. Vi ser fram emot en fortsatt god tillväxt för näringslivet i Nynäshamn.

Ordförande för Företagarna i Nynäshamn, Paulin Sunesson, håller med Jonas Karlsson. Hon säger att det är frågan om en liten förändring i siffrorna.

– Fler företag startar vilket jag ser som mycket positivt. Varför fler företag har gått i konkurs i Nynäshamn är svårt att svara på, men att fler företag startar leder till större konkurrens vilket kan vara en orsak. Det är naturligt, säger hon.

Av Sveriges 290 kommuner har konkurserna ökat i 97 under 2016. I 148 av kommunerna har konkurssiffrorna sjunkit.

Fakta:

Kommuner - Det har gått bäst för skånska Svalöv som inte hade något aktiebolag som gick i konkurs under 2016. Efter det kommer kommunerna Vara och Åmål vilka har minskat konkurserna med 85 respektive 83 procent. Kommunerna där konkuserna har ökat mest är Hallsberg, Årjäng och Nynäshamn.

Län - De län som redovisar bäst utveckling är Kronobergs län (där konkurserna har minskat med 75 procent) tätt följt av Gotland och Uppsala län med 67 respektive 63 procent mindre konkurser.

Sverige - Under 2016 var det 5 392 aktiebolag som gick i konkurs, jämfört med 5 689 under 2015 och 6 077 under 2014. Företagskonkurserna minskade med 11 procent i landet. Byggindustrin, Detalj- och Partihandel samt transport är de branscher som det har gått bäst för.

Källa: Creditsafe & UC