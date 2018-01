Kyrkan vill räta ut frågetecken om asyl – bjöd in Migrationsverket: ”Guldläge att fråga”

Vad är egentligen asyl? Och hur går det till under asylprocessen? Vad har de som får uppehållstillstånd rätt till när det gäller boende och etablering? Under onsdagen den 24 januari, med start klockan 13, bjuder Nynäshamns församling in till en studiedag om asylprocess och etablering. Platsen är församlingshemmet vid Nynäshamns kyrka.

Titti Berg på Nynäshamns församling berättar att Annica Ring – expert på mottagningsstöd och etablering på Migrationsverket – kommer, advokaten Anna-Pia Beijer från Rådgivningsbyrån och Sofia Nordenving från Strängnäs Stift.

Varför vill ni göra det här?

– Vi vill försöka räta ut några frågetecken om ämnet helt enkelt, det har varit ett stort engagemang i frågan. Det har varit så många frågetecken kring vad som gäller.

Vilka hoppas ni kommer?

– Vi har bjudit in en mängd personer, både privatpersoner, tjänstemän och politiker. Men alla som är intresserade av ämnet är välkomna!

Nynäshamns församling och Strängnäs stift arrangerar studiedagen. Det kostar ingenting att vara med.

Program:

13.00 Välkommen, Introduktion av dagen

13.20 Asylprocessen, Rådgivningsbyrån

15.30 Kaffepaus med smörgås

16.00 Boende och etablering för de som får uppehållstillstånd.

17.30 Frågor och avslutning

18.00 Slut