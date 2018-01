Medborgarförslag: Förbjud fyrverkerier helt – djur kan dö av stressen

Nynäshamns kommun borde förbjuda fyrverkerier under storhelgerna. Det skriver en invånare i ett medborgarförslag till kommunen. Förslagsställaren menar att det finns många djur som far illa under fyrverkeridagarna. Det finns även människor från krigsdrabbade områden som plågas av skott och explosioner.

Att utsättas för fyrverkerier innebär en stor stress för många. Vissa djur kan till och med dö.

Fyrverkerier är dessutom miljöfarliga och bidrar till omfattande nedskräpning.

Nynäshamns kommun borde följa exemplet, som flera kommuner har valt, att bjuda på en lasershow på nyårsafton.

"Här har kommunen en möjlighet att verkligen ligga i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv till förmån för djur, människor och miljö", skriver denne.

