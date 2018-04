Ösmo krog stängd efter anlagd brand – personalen i chock: ”Vem gör något sådant?”

Natten till lördag den 31 mars bröt någon sig in på Ösmo krog för att sedan försöka anlägga en brand. Tack vare en snabb insats från räddningstjänsten släcktes branden i tid.

Anna Granholm har varit anställd på krogen i ett år och fick snabbt veta vad som hänt.

– Vad polisen sagt till oss är att någon brutit sig in och anlagt flera brasor. Vi har inte fått komma in i lokalen än tyvärr, så vi vet inte hur skadat det är. Vi har bara kunnat titta in genom dörren och sett att det har brunnit, säger Anna Granholm.

Hon har ingen aning om varför någon har försökt anlägga branden:

– Vi vet inte alls. Det är jätteobehagligt, särskilt eftersom det bor folk ovanpå. Det är riktigt allvarligt. Vem gör något sådant?

Polisen var på plats på söndagen och kunde konstatera att det handlade om flera småbränder inne i byggnaden.

– Det tyder på att det inte har startat på ett naturligt sätt, säger Anna Westberg, kommunikatör på polisens regionledningscentral.

En anmälan med rubriceringen mordbrand har upprättats. Under veckan ska polisens tekniker undersöka lokalen för att säkra spår. Tills vidare håller krogen stängt.

Rizgan (Rizzo) Yigit har drivit Ösmo krog sedan 2014 och är skärrad av det inträffade. Han tänker dock inte låta sig skrämmas – om det är syftet:

– Jag kör igång så fort som möjligt. Jag tänker inte vika mig, säger han.

Varför har någon gjort såhär?

– Jag vet inte. Det kanske är någon som inte gillar att det går så bra för oss, det är det enda jag kan komma på. Jag hoppas att lagens långa arm sätter dit dem som har gjort det här, säger Rizgan Yigit.

Han vädjar till allmänheten att tipsa polisen om någon har gjort iakttagelser.