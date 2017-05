Pensionärspartiet kämpar vidare för äldreombudsman – lyfter frågan på nytt

Under årens lopp har det flera gånger lagts fram förslag om att inrätta ombudsmän för äldre och personer med funktionshinder. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde lämnades två nya motioner in i ärendet. Om det gemensamma förslaget från M, KD och C berättade NP för en tid sedan.

Saken är även en hjärtefråga för Pensionärspartiet. I sin motion skriver PPN att äldre och funktionsnedsatta kan behöva få hjälp och råd i en rad olika ärenden, samt få svar på frågor om de kommunala verksamheterna. Problemen med kontanthantering är ett exempel, menar partiet.