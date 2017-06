Pråm slet sig sedan trossen brast – drev på grund i hårt väder

Pråmen Pampas Alfred ligger under fredagen inblåst mot nordostsidan av Viksten med styrbordssidan mot klipporna.

Tore Jacobsson, som var på plats med lotsbåten för att hämta lotsen från den inblandade bogserbåten Atlas, berättar:

– Det var ju otur att man tappade henne där man gjorde. Hade man tappat henne lite tidigare eller senare så hade hon drivit mot Landsort i stället och då hade man haft bättre tid att bärga henne.

Missödet vållade inga personskador; en man som var ombord på pråmen lyckades hoppa mot bogserbåten, bogserbåten kan i det sammanhanget ha fått vissa skador.

Pampas Alfred var lastad med bland annat stålkonstruktioner avsedda för Förbifart Stockholm-projektet och var under bogsering Mariehamn-Hässelby via Södertälje när missödet skedde.

– Det är ju en ren olyckshändelse att bogservajern brister, säger Tore Jacobsson.

Kustbevakningens operativa ledning meddelar att man informerats om att pråmen ligger där den ligger, men det är inte aktuellt med någon insats från Kustbevakningen eller annan sjöräddning. Pråmen är inte lastad med något miljöfarligt ämne och det är ingen fara för människa eller miljö.

Pråmen är uppdelad i många vattentäta skott; skulle det gå hål i något eller några av dem till följd av att pråmen slår mot Vikstens klippor kan pråmen ändå hålla sig flytande.

Det besvärliga vädret med kraftiga nordostliga vindar hindrar för närvarande försök att koppla tross och dra loss pråmen.

Blåsten har för övrigt ställt in Waxholmsbolagets trafik mellan Nynäshamn och Ålö under fredagen. Även Gotlandsbolaget ställde in turer .