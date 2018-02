Så mycket sjunker bostadspriserna i Nynäshamn

Enligt statistik från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som presenterades på onsdagen, har bostadsrättspriserna i Stockholms län sjunkit med 6 procent de senaste tre månaderna medan villapriserna har minskat med 6.6 procent.

Utvecklingen skiljer sig åt bland kommunerna men är nedåtgående i samtliga. I Nynäshamn har bostadspriserna sjunkit något mer än i övriga länet, med 7.2 procent, medan villapriserna har klarat sig bättre: - 3,8 procent. I Haninge, Norrtälje och Danderyd har villapriserna sjunkit kraftigast: Med 11.5, 11.7 respektive 11.8 procent. Minst påverkat är Södertälje där villapriserna endast sjunkit med 0,2 procent.

Prisutvecklingen bland bostadsrätter är negativ i samtliga kommuner i Stockholms län utom i Upplands-Bro där priserna har gått upp med 1,8 procent. Mest har priserna sjunkit i Sigtuna (-12,5 procent), Vallentuna (-12,3 procent) och Haninge (-9,9 procent).

Det finns även regionala skillnader. I Kalmars och Norrbottens län har priserna stigit under de senaste tre månaderna – i resterande delar av landet har priserna sjunkit. I landet som helhet har priserna på bostadsrätter sjunkit med 6 procent i landet och villapriserna med 3 procent.

Siffrorna baseras på försäljningen av 10 322 villor och 23 477 bostadsrätter under november 2016 till januari 2017 och november 2017 till januari i år.

Likaså visar Mäklarstatistiks siffror, som också släpptes under onsdagen, på samma prisutveckling. Marknaden är dock inte nattsvart för den som vill sälja: Enligt Mäklarstatistik har antalet bostadsförsäljningar ökat kraftigt i Sverige sedan nyår. I januari i år såldes 18 procent fler bostäder än förra året.

Billigast är det att köpa en bostadsrätt i Norrtälje, där snittpriset 24 823 kronor per kvadratmeter. Dyrast är det i Danderyd: 56 348 kronor per kvadratmeter. I Nynäshamn är snittpriset för en bostadsrätt 25 584 kronor per kvadratmeter.

Fotnot: I Nykvarn, Solna, Sundbyberg och Vaxholm har för få villor sålts för att kommunen ska räknas med i statistiken. På Ekerö och i Nykvarn har för få bostadsrätter sålts.