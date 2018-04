Sju polisaspiranter gör praktik i Nynäshamn och Haninge under våren

Fler än dubbelt så många polisaspiranter kommer under våren att göra sin praktik i region Stockholm (Stockholms län och Gotland) jämfört med hösten 2017. Totalt blir de nu 124 under våren. Det skriver Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn på sin Facebooksida. Till just lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn kommer sju polisaspiranter.

Region Stockholms 124 aspiranter fördelas över fem områden. Nynäshamn och Haninge tillhör Polisområde Syd, vilket är det polisområde som får flest aspiranter; 50 stycken. Polisområde nord får 39, Polisområde city 25, Polisområde Gotland 3 och Lokalpolisområde Arlanda 7.

Målet är att antalet aspiranter till region Stockholm ska öka ytterligare kommande år, skriver polisen på Facebooksidan.

Aspiranttjänstgöringen pågår i 24 veckor. Under perioden handleds aspiranterna av erfarna poliser i hur vardagsnära brott kan hanteras i praktiken.