Stödgala ordnas för att rädda Nynäskalaset – med legendariskt glamrockband på scenen

Insamlingskampanjen för att rädda Nynäskalaset pågår fortfarande. Företaget bakom festivalen – Kalasproduktion i Södertörn AB – hotas av konkurs och måste få ihop 400 000 kronor före jul.

Lördagen den 9 december anordnas en stödgala till förmån för insamlingen, på Escape Nightclub på Nynäsvägen.

– Ett antal band har tillsammans tagit initiativet till galan. Intäkterna från entrén går till insamlingen, berättar Anders Nylén på Kalasproduktion.

Entréavgiften är 150 kronor.

– Första insläpp till stödgalan är klockan 20.00. Banden spelar från klockan 20.30 till 01.30. Det innebär att varje band får cirka 30 till 45 minuters speltid.

Publiken kommer att få se This is Lizzy, Simon Rowe, Johnny and the Proggers, Kerub, Harry's Dad och Smug. Dessutom spelar det smått legendariska glamrockbandet Tears.

Tears bildades redan 1968 i Katrineholm men gav 1974 ut sin första LP. I Sverige fanns på den tiden inte så många band som så tydligt hämtade inspiration från brittisk glamrock och sminkpop, som till exempel David Bowie, Marc Bolan och Sweet. Flera av bandmedlemmarna – som Lars "Fubbe" Furberg, Matti Vourinen och Jan-Egil Bogwald – bor i eller har stark koppling till Nynäshamn.

Flera andra insamlingsinitiativ har också tagits för att bidra till Nynäskalasets insamling. Torö Lanthandel har skänkt de 6 330 kronor som butiken i lördags drog in på korvförsäljningen under sin julmarknad. Texmex-restaurangen Jalapeño på Nynäsvägen har satt en burk på sin bardisk, där besökarna kan lägga en slant.

I Kålbäcks färghandel i Nynäshamn pågår en auktion, i syfte att stötta Nynäskalaset. Det som auktioneras ut är en snögubbe, som Lena Höfvits har gjutit i betong. Snögubben är målad av Amanda Nyberg.

