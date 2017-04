The Americans avslutar sin Sverigeturné på Ankaret i Nynäshamn

The Americans spelning i Nynäshamn avslutar bandets Sverigeturné som startade den 6 april och som är bandets första turné utanför USA.

I USA har the Americans spelat på "The Late Show with David Letterman" och spelat på Grammy- och Oscar-vinnaren Ryan Binghamns turnéer i USA. De har också bistått Nick Caves, Tim Robbins och Lucinda Williams spelningar.

Spelningen på Ankaret börjar klockan 20 och biljetter säljs på Skivfönstret i Nynäshamn

The Americans turné i Sverige har producerats av agenturbolaget Rootsy Music. Enligt bolaget knäckte The Americans fullständigt de få som hade lyckats ta sig in på Station Inn i Nashville där bandet spelade i september förra året, och bandets live-show beskrevs som den bästa på hela festivalen. Det gjorde ett intryck som fick bolaget att locka bandet till Sverige.

Bolaget har tidigare introducerat i Sverige bland annat The Temperance Movement, Sturgill Simpson, Eilen Jewell, Israel Nash, Deadman, Banditos och Cordovas, när de fortfarande var okända.

– Bara genom att bevisa sin kvalitet har de vunnit publikens hjärta och byggt sig en stark karriär och relation med fans över hela Skandinavien. Vi har god anledning att tro på att det är The Americans tur den här gången, berättar bolagets representanter för NP.