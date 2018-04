Therese Lindgren och Lovette Jallow kan ge storslam för Nynäshamn i Guldtuben: ”Jag är första svarta kvinnan som blir nominerad”

Den 26 maj är det dags för prisgalan Guldtuben på Annexet i Stockholm. På Guldtuben delas pris ut till årets digitala kreatörer, bland annat youtubare, bloggare och poddare. Två av dem som har chans att vinna priser kommer från Nynäshamn.

En av dem är Youtube-stjärnan Therese Lindgren, som kan vinna i fem priskategorier – Årets youtuber, Årets beauty, Årets video, Årets brand collaboration och Årets serie. 2017 vann hon i kategorin Årets vloggare och 2016 tog hon hem vinsten i både Årets style och Årets youtuber.

Läs även: Hon öppnar upp om psykisk ohälsa – Youtube-stjärnan Therese Lindgren i öppenhjärtig intervju

Från Nynäshamn kommer även Lovette Jallow, aktivisten och sociala medier-profilen som är nominerad i priskategorin Årets instagram. 2015 startade hon Facebooksidan Black Vogue, ett forum om smink och skönhet för kvinnor och män med mörkare hudtoner. Året därpå skrev hon den första europeiska boken på samma tema.

Sedan dess har det hänt mycket för Lovette. Utöver sitt heltidsarbete som fastighetsjurist är hon jämställdhetsaktivist och genom sitt youtubekonto och sitt instagramkonto lyfter hon problem med ojämlikhet, men ger även förslag på lösningar.

– Jag vill bidra för att hitta bättre lösningar och jag förespråkar jämställdhet. Det är den röda tråden i allt jag gör.

Lovette Jallow berättar att hon inte hade väntat sig nomineringen.

– Jag blev glatt överraskad när jag fick beskedet. Innan har jag tänkt att 'jag har ingen plats där'.

Hur menar du då?

– Jag menar att det tidigare varit en väldigt bristande representation bland de nominerade. Det har varit män som vunnit och de flesta nominerade har varit vita män. Jag tror att jag är den första svarta kvinnan som blir nominerad.

Att öka representationen är ju en del av vad du arbetar för. Hur tänker du kring det nu när du blivit nominerad?

– När jag jobbar med det inte jag som står i fokus utan jag vill öppna dörrar för alla oavsett kön och hudfärg.

På vilket sätt tror du att ditt instagramkonto sticker ut från de andra som blivit nominerade?

– Jag vill inte jämföra mitt konto med de andra. Alla gör något häftigt som verkligen behövs, vare sig om det är med komedi eller som jag som pratar om ojämlikhet och kommer med lösningar.

Om ett par veckor ska hon till Umeå för att vara huvudperson i ett TEDx-samtal.

– Det är väldigt pirrigt och spännande. Att kunna nå ut till flera hundratusen människor och dela med mig av mina tankar om inkludering, det är bara positivt.

Men det projekt som Lovette lägger mest tid på är Action for Humanity, en organisation som arbetar mot slavhandel och flyktingproblematik i Libyen.

– Nu ska vi hjälpa människor som lämnade sina länder att kunna flytta hem igen och starta återuppbyggnaden av sina liv. Både ekonomiskt, psykiskt och praktiskt. Det är nästa projekt, säger hon.

Är planen att vinna Guldtuben i din kategori?

– Det är en sån ära att bli nominerad och nomineringen är oerhört glädjerik för mig och vi får se hur det blir. Alla mina följare är otroligt glada och det betyder mycket.

Guldtuben arrangerades för första gången 2013 som en renodlad gala för Youtube-profiler. Sedan dess har fler priser tillkommit och i år har galan utökats med kategorier som årets podcast, årets Musical.ly och årets blogg.

För att rösta på de nominerade bidragen går man in via via Guldtubens hemsida eller via SVT:s duo-app. Nytt för i år är att publiken kan rösta en gång per dag, varje dag fram till 14 maj då röstningen stänger.

Galan sänds i SVT den 26 maj.