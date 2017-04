Tradjazz med passion och glöd på Konstpoolen i Nynäshamn – Jesses New Orleans Band hyllar jazzen

Onsdagens spelning – och bandets samtliga spelningar under 2017– högtidlighåller minnet av "100 years recorded jazz" – 100-årsminnet av den första inspelade jazzskivan.

– Det var den 26 februari 1917 som jazzen "vaxades" för första gången. Original Dixieland Jazz Band var först ut med sin Livery Stable Blues från Victors "inspelningslaboratorium" i New York. På baksidan fanns Dixieland One-step. Det här var också en av de 78:or som förändrade vår världsbild under sextiotalet, när vi som tonåringar hittade fram till jazzen. Vi lyssnade, inspirerades och försökte tuta med i de vilda rytmerna med vårt öra tätt tryckt mot högtalaren, berättar Jesses New Orleans Bands galjonsfigur "Jesse" Lindgren för NP.

Bandmedlemmarna har gjort axplock i sina egna skivhyllor och berättar på onsdag om de jazzskivor som har betytt mycket för dem personligen.

–Det blir på så sätt en minilektion i jazzens historia också, säger Gösta Rising på föreningen Jin Jazz, som är arrangör för kvällen.

På onsdag spelar bandet dessa jazzens guldkorn själva. Av bandmedlemmarnas livslånga relation till jazzen att döma blir det ett särdeles glöd och drag i spelningen. Inga cd-skivor, ingen strömmande musik från musiktjänster här inte – det är autentisk musik som gäller.

– Det blir live på scenen och utan vare sig nålrasp, stenkakebrus eller vinylknäppningar, lovar "Jesse" Lindgren.

Kvällens gästvokalist är Karolina Andersson.

Speningen börjar klockan 19. Entréavgiften kostar 200 kronor. (Åhörare som är yngre än 20 kommer in gratis.) Biljetter kan köpas vid insläppet eller som förköp hos Skivfönstret på Centralgatan.