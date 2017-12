TV: Stor sökinsats i Sorunda för att hitta försvunnen 85-åring

En äldre kvinna i Sorunda saknas sedan i onsdags. Flera polispatruller har sökt med hund i området sedan dess. På torsdagen fortsatte sökandet. Många Sorundabor vill hjälpa till i sökandet.

Den 85-åriga kvinnan som anmäldes försvunnen under onsdagen är vithårig och var vid försvinnandet klädd i kakigrön kappa, en ljus virkad eller stickad mössa, svarta stövlar och har med sig gångstavar. Hon brukar vara ute och gå promenader i skogarna kring Sunnerby men de anhöriga har inte hört av henne sedan i måndags eftermiddag, den 18 december.

Polisen sökte först tillsammans med de anhöriga i närheten av kvinnans bostad och i närområdet. Man pratade då även med grannar och kollade av sjukhusen.

Polisen upprättade en sambandscentral i Sunnerbyskolan och flera hundpatruller sökte i Sorunda. Man har utgått från Sunnerby och sökt utåt i en cirkel. Delat in sökinsatsen i olika områden. Kört på de ställen det har gått att köra på.

Mängder av människor i trakten har engagerat sig i försvinnandet och har varit ute och letat på eget initiativ.

Under onsdagskvällen lade även organisationen Missing People ut information om försvinnandet, men om det blir någon organiserad sökinsats var under torsdagsmorgonen oklart. Polisen kommer fortsätta söka med helikopter under torsdagen OM vädret tillåter.

Den som har några iakttagelser uppmanas att kontakta polisen på telefonnummer 114 14.