Ungdomsmottagning i ny lokal – firade med mingel och kondomräkning

Ungdomsmottagningen lämnade ”gula villan” på Floravägen i Nynäshamn och flyttade in i lokalerna i Nynäshamns sjukhus före jul. Nu har man hunnit ”bo in sig” under några månader, och under torsdagen firade man med en invigning.

– Det känns jättekul att så många kom hit i dag, sa kuratorn Karin Tegnerud.

Vid NP:s besök var det mest vuxna på plats – som kollegor från de olika verksamheterna i sjukhuset, och tjänstemän och politiker. Men ungdomarna har också hittat dit. Mottagningen har tidigare haft mellan 1 200 och 1 300 besök per år, och inget tyder på att det blir färre. Man har under lång tid haft öppet till klockan 19 två dagar i veckan, på måndagar och onsdagar, för att möta behovet.

– Det är för att de som pluggar på gymnasier lite längre bort också ska ha en chans att komma hit, berättade Karin Tegnerud.

En annan viktig del är den utåtriktade verksamheten. Mottagningen besöker skolorna och har hand om informationen för alla sjuor och åttor, men man gör också besök hos till exempel ungdomskulturhuset Villan. Direktkontakten med de unga betyder mycket, menar Karin Tegnerud och barnmorskan Aini Skirgård.

– Till synes enkla frågor som dagen-efter-piller kan visa sig dölja andra problem, och när de kommer hit får vi chansen att prata lite mer. Vi försöker också att prata lite kring livsstilsfrågor, som till exempel rökning, säger Aini.

Till henne kan man vända sig med frågor om till exempel kropp och sex, och få abortrådgivning och preventivmedelsrådgivning. Man kan också testa sig för klamydia, hiv och andra sjukdomar. Men praktiska frågor om p-piller eller kondomer är en sak. Man kan ju också ha det svårt med andra saker i livet när man är ung, saker som orsakar stress, ångest och nedstämdhet. Den som behöver prata om till exempel kompisar, skola, föräldrar, kroppen eller sex kan vända sig till Karin eller hennes kollega, kuratorn Hannele Stanford.

Telefonnumret till barnmorskan är 520 737 54 (eller 076-125 23 34), och till kuratorn 520 737 61 (eller 076-125 88 73).