Vi vill ha dina bästa tips för att minska matsvinnet – var med i utlottningen av trisslotter

50 kilo ätbar mat per person och år. Så mycket mat slänger vi i soporna i Sverige. Mycket slängs för att vi köper för mycket, glömmer mat längst in i kyl och frys och kastar mat som blir över i stället för att äta upp resterna. Om man tog till vara på maten skulle varje hushåll kunna spara 3 000-6 000 kronor per år.

