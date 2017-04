Vackra Ringvägen – eller egentligen Strandvägen – i Nynäshamn är ett propulärt promenadstråk, men också en populär plats för reklamfilmsinspelningar. Under måndagen stängdes vägen av under flera timmar när ett produktionsbolag spelade in en reklamfilm för Volvo.

Många nynäshamnare som ville ta sin Ringvägenpromenad i solskenet fick vända om just på måndagen, men fick först reda på av de hjälpsamma medarbetarna i produktionsteamet vad som pågick längs vägen.