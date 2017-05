Nynäshamnsborna bland de värsta i länet på att hämta ut antibiotika – ökar risken för resistens

Antalet uthämtade recept på antibiotika i Stockholms län minskade med 2,2 procent första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året.

I landet som helhet var minskningen vid samma perider bara 0,2 procent.

– Utvecklingen går åt rätt håll, men det går för sakta. Vi som jobbar inom sjukvården behöver ta ett större och gemensamt ansvar för att enbart förskriva antibiotika när det verkligen behövs, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Sedan många år tillbaka bedrivs ett arbete med att minska utskrivningen och användningen av antibiotika, detta för att bromsa ökningen av resistenta bakterier, bakterier som antibiotika alltså inte biter på.

Regeringen har satt ett mål på 250 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Men trots att minskningen var stor i Stockholm under året så är det långt kvar innan man når dit. Med 339 uhämtade recept per 1000 invånare förra året var Stockholm näst värst i landet. Bara på Gotland hämtades fler recept ut.

Bland Stockholmskommunerna var Nynäshamn bland de värsta med 376 uthämtade recept per 1000 invånare, rapporterar tidningen Mitti. Bara i Södertälje hämtades det ut fler, 397 per 1000 invånare.

Minst antibiotika hämtades ut i Stockholmsstadsdelen Hägersten Liljeholmen. 297 recept per 1000 invånare hämtades ut där.

Landstinget har ingen förklaring till varför det skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna.

– Det här är väldigt svårt att spekulera om och jag vill egentligen inte göra det. Det finns ingen medicinsk förklaring till skillnaderna, säger Johan Bratt, till Mitti.