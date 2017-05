Stor ökning av villainbrotten – men Nynäshamn bland länets tryggaste kommuner

Det är Villaägarnas riksförbund som sammanställt inbrottstatistik från hela landet i en rapport.

Enligt rapporten minskade antalet villainbrott i hela landet något under förra året jämfört med året innan. I Stockholms län gick utvecklingen dock åt andra hållet.

Likandant är det för landet som helhet, om man jämför på lite längre sikt och inte bara år från år, menar förbundet. Enligt rapporten begicks 2196 inbrott per år under 00-talet, hitills under 10-talet är årssnittet 3242.

– Polisen och kommunerna behöver ta gemensamma krafttag och prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast. Vi måste vara beredda att lyfta på alla stenar för att bryta trenden varaktigt, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas riksförbund, i ett pressmeddelande.

Förbundet har räknat ut antalet inbrott per småhus i procent för landets alla kommuner under förra året och kommunerna i Stockholms län hör inte oväntat till de som drabbats hårdast.

Åtta av kommunerna med högst siffror är Stocholmskommuner.

Men för att tillhöra länet så är Nynäshamn relativt förskonat, 37 inbrott under förra året ger 0.63 procent per per småhus, och plats 201 i landet på en lista från minst till mest drabbad.

