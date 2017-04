Efter dåden i Stockholm: Viss tågtrafik igång – förseningar att vänta under lördagen

Anledningen att trafiken stängdes av var dåden i centrala Stockholm .

SJ meddelade vid 20-tiden att viss trafik, främst nattåg, kommer igång före midnatt. Man kommer att arbeta under kvällen och natten för att få de tåg, som inte nått fram till sina utgångsstationer för lördagsdygnets trafik, på rätt plats. Dock kan förseningar och vissa inställda tåg väntas även under lördagen.SJ meddelar också att alla resenärer som drabbats av inställda tåg kommer att få full återbetalning för sina biljetter även om de inte avbokats eller varit möjliga att avboka.

Man rekommenderar dock att folk väntar med att höra av sig till SJ:s kundtjänst för återbetalning till nästa vecka på grund av hård belastning. Spara biljetter/bokningsnummer!

Även Swebus Express stoppade all busstrafik med företagets bussar till och från Stockholm. Under kvällen öppnade dock Swebus en hållplats vid Karolinska sjukhuset som man under fredagen använde i stället för Stockholm C. Förhoppningen är att ordinarie hållplatser vid Cityterminalen ska kunna användas under lördagen.SL stoppade efter dådet all tunnelbanetrafik. Vid 19.30 har trafiken kommit igång igen , men inga tåg stannar vid Hötorget eller T-centralen.

Pendeltågen kom igång igen vid 20-tiden, dock oregelbundet. Busstrafiken i innerstaden har också kommit igen, men med förseningar. Busstrafiken utanför innerstaden går med risk för förseningar . Roslagsbanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan går som vanligt.

Flygbussarna stoppade under eftermidagen all trafik till och från Stockholm men har efter klockan 18 kommit igång med begränsad trafik Järva Krog-Arlanda och vice versa var 20:e minut, Skavsta-Liljeholmen i anslutning till flygen från Stockholm, dock ingen trafik i riktning mot Skavsta.

Båtbussarna mot Nynäshamn vänder vid Gullmarsplan.

Flygbusstrafiken från Arlanda till andra orter, exempelvis Uppsala eller Västerås, tycks inte ha påverkats.

Flygbussarna meddelade sent under fredagskvällen att man kommer att kunna börja trafikera enligt tidtabell på samtliga linjer under lördagen.

Taxi är det enda kommunikationsmedel som hela tiden fungerat i Stockholms innerstad. Samtliga taxibolag har dock under fredagen efter dåden vittnat om ett mycket högt tryck på växlar, fordon och chaufförer.

