Rederiet Destination Gotland har ställt in all färjetrafik mellan Nynäshamn och Visby under onsdagen. Detta på grund av hårt väder.

Enligt turlistan skulle det ha gått turer från Nynäshamn klockan 11.25 och 21.00 på onsdagen. Men båten kommer att ligga kvar i Visby hela dagen.