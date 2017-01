Fick registreringsskyltar stulna – tvingas till dyra böter: "Det är ett sjukt system"

Det var i slutet av augusti som Patrik fick sina registreringsskyltar stulna. Han polisanmälde och avregistrerade dem direkt. Med intyg om polisanmälan kunde han beställa nya nummerplåtar som kom ett par dagar senare.

En, två veckor efter stölden fick han ett brev från polisen att ärendet lagts ner eftersom det inte fanns några bevis eller något att gå på.

– Det var rätt väntat och inget vi hade räknat med heller, säger Patrik.

En knapp månad senare kom däremot en tråkig överraskning – flera parkeringsböter i Stockholm och faktura för trängselskatt.

– Jag begärde en kopia av polisanmälan om nummerplåtsstölden och skickade in kopior till alla parkeringsbolag. De förstod situationen och tog bort böterna och ska ha en eloge för det.

Transportstyrelsen och polisen var inte lika lätta att hantera.

– Jag måste betala böterna till dem först och därefter bestrida böterna för att sedan få pengarna tillbaka. Handläggningstiden är sex till åtta månader så till dess får jag ligga ute med pengarna, säger Patrik och fortsätter:

– Det är tur att vi ändå har möjlighet att betala böterna även om det såklart märks i kassan, men för vissa personer skulle det kunna rubba ekonomin ordentligt, de kanske hamnar hos Kronofogden för att de inte kan betala – för ett brott de utsätts för.

Trots att alla parkeringsbolag, transportstyrelse och polis har anteckningar om de stulna plåtarna måste Patrik ringa och överklaga varenda ny bot som kommer.

– Även om registreringsnumret är avregistrerat syns tidigare ägare så då skickas böterna hit. Det är märkligt att parkeringsvakterna inte ser i sina handdatorer att nummerplåtarna är stulna. Då skulle de kunna ringa polisen som skulle kunna gripa personen. Det är sjukt system i dag där de inte kan samarbeta, säger han.

Det kan röra sig om totalt 4000–5000 kronor i månaden, även om Patrik lyckats bestrida flera av dem innan betalning.

– Jag fick just ett brev att de stryker all trängselskatt för september till november, men det är ändå bara några hundralappar. Det är märkligt att vi ärliga människor kan få fortsätta leva så här med oviss och orättvis extra utgift i all evinnerlighet, det är inget som går att städa bort, medan den som stulit mina plåtar kan åka runt fri.

Patrik säger att alla han pratat med på Transportstyrelsen varit trevliga och så hjälpsamma som de kunnat vara och att han riktar kritiken mot själva systemet.

– De säger att det inte går att ta bort ett avregistrerat nummer i alla register utan att det gallras automatiskt med ett par års mellanrum och inte går att göra något manuellt. En av dem sa att systemet som används är från 70-talet och inte går att ändra på, det kan jag inte riktigt begripa. Förstå hur mycket extra byråkrati allt det här innebär, inte bara för mig utan för alla handläggare som ska hantera det här.

Fotnot: Med tanke på det som hänt vill Patrik inte figurera med efternamn eller bild.