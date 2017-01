Fyll på årskortet nu och spara 420 kronor – Snart blir SL-korten dyrare

Tanken är att SL:s biljettsystem ska bli enklare när ett gäng förändringar införs den 9 januari. Zonsystemet avskaffas och i stället kommer det att vara ett och samma pris för enkelbiljetterna. Priserna kommer fortsatt att skilja sig åt beroende på betalsätt.

Samtidigt klumpas vuxna studenter, pensionärer och ungdomar under 20 år ihop under samma reducerade pris. Därmed kommer det hädanefter endast att finnas tre demografiska priskategorier: vuxen, reducerad och skolungdom under 20 år.

För vuxna blir den enda skillnaden ett högre pris. Till exempel kommer ett 30-dagarskort att kosta 830 kronor i stället för dagens 790. För vuxna studenter, pensionärer och ungdomar blir priset 550 kronor. Det innebär en prishöjning på 60 kronor för de två senare kategorierna och en prissänkning på 10 kronor för de vuxna studenterna.

Skolungdomar under 20 år får också dyrare biljetter. Terminsbiljetten och fritidsbiljetten höjs med 40 kronor vardera till 880 respektive 920 kronor.

För den som vill spara lite pengar kan det vara en god idé att fylla på sitt SL-kort före den 9 januari. Gamla biljetter kommer nämligen vara giltiga efter övergången till nya priser. Köper man till exempel ett årskort sparar man 420 kronor. Köper man ett 90-dagarskort sparar man 120 kronor.

En enkelresa med reskassa kommer att kosta 30 kronor för vuxna och 20 kronor med reducerat pris, oavsett hur långt man reser. Biljetten är giltig i 75 minuter.