Varannan bussavgång kan försvinna – Nobina vill minska turtätheten i Nynäshamn

Från 5-tiden på morgonen till 21.30-tiden på kvällen går stadsbussen 854 med en tur per halvtimme, under vardagar. Från och med december 2017 kan antalet turer dock komma att minskas drastiskt.

Det framgår av den remiss med förslag på kommande trafikförändringar, som SL har skickat ut till kommunerna i Stockholms län. De förslag som gäller bussarna i Nynäshamn är framtagna i samråd med Nobina, som sköter busstrafiken på Södertörn.

Förslaget går ut på att det under de flesta tider ska gå en buss per timme, i stället för per halvtimme. Detta skulle gälla före klockan 7, mellan klockan 9 och 14 samt efter klockan 19.

En annan idé som lyfts fram i remissen är att linjerna 783, 848 och 852 inte längre ska åka igenom Nynäshamns centrum, via hållplatserna på Skeppargatan och Fredsgatan. I stället skulle dessa bussar kunna fortsätta på Nynäsvägen till Nynäshamns station och även stanna vid en nyanlagt busshållplats vid färjeterminalen.

