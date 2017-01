70-årig man rånade bank i Kansas för att komma bort från frun: "Jag är killen ni letar efter"

Mannen klampade in på Bank of Labor i Kansas City i september förra året och lämnade fram en lapp med texten "Jag har en pistol. Ge mig pengarna", enligt UP.

Mannen tog sedan pengarna och satte sig ned i foajén på banken och väntade snällt tills en säkerhetsvakt kom fram till honom.

– Jag är killen ni letar efter, sade mannen till vakten, enligt nyhetsbyrån.

Polisen – vars station ligger bara ett stenkast bort från banken – var snabbt på plats. Mannen greps och fördes till häktet. Där ska mannen omgående ha berättat att han bråkat med sin fru och behövde komma bort.

– Jag ville inte befinna mig i den situationen mer, sade han.

Ett av bevisen är ett PM från FBI där det framkommer att den misstänkte mannen "skrev ned sitt kravbrev framför frun ...och berättade för henne att han hellre ville vara i fängelse än hemma".

Nu riskerar mannen ett 20-årigt fängelsestraff och böter på upp till 250 000 dollar.