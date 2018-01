Allt fler hotell avskaffar "Stör ej"-skylten efter Las Vegas-dådet

► 59 döda och 527 skadade efter skottdrama i Las Vegas

Senast i raden är ett antal av Disneys hotell, rapporterar CNN. I stället för en skylt med "Do Not Disturb" (stör ej) finns en skylt "Room Occupied" (rummet upptaget), och hotellet förbehåller sig rätten att låta sin personal gå in på hotellrummen trots att skylten hänger på dörren. De kommer dock att knacka först.

Hilton-kedjan ändrade sin policy i november, och personalen ska kontakta säkerhetsavdelningen om gäster haft Stör ej-skylten upphängd 24 timmar i rad. Boyd Gaming, med hotell i Las Vegas och på andra platser i USA, införde en rutin om tillsyn efter två dygn redan i slutet på oktober.

Ingen av kedjorna säger officiellt att åtgärderna är en direkt följd av Las Vegas-dådet. Där hade gärningsmannen under flera dagar fört in tio resväskor med vapen och ammunition till sitt hotellrum i Mandalay Bay, och antalet dödsoffer blev det högsta hittills vid en masskjutning i USA.