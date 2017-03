Kraftig snöstorm drar in över USA:s kust – SAS ställer in flyg från Skandinavien

Stormen Stella, som är på väg in över den nordöstra kusten i USA, beskrivs som vinterns hittills kraftigaste och väntas lamslå bland annat New York, skriver nyhetskanalen CNBC.

Myndigheterna har gått ut med en varning för delar av Pennsylvania, New Jersey, New York och Connecticut och förbereder sig för uppemot 50 centimeter snö och kraftiga vindar, med start måndag kväll lokal tid.

Tusentals flyg – både in- och utrikes – har ställts in i landet. Även SAS ställer in sina flygningar till New York från Stockholm, Oslo och Köpenhamn under tisdagen och omkring 1000 resenärer berörs.

– Det är en mycket krävande situation, speciellt i New York, säger Knut Morten Johansen, informationschef på SAS, till norska Dagens Näringsliv.

Expressen skriver att Tysklands förbundskansler Angela Merkel skulle ha rest till Washington under tisdagen för att träffa president Donald Trump. Men nu ställs det mötet in på grund av stormen och skjuts istället upp till fredag.