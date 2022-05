"Besparingarna har orsakat svåra utmaningar"

Kommunens årsredovisning och den enorma vinst som alliansen har åstadkommit 2021 trots de sparbeting på kommunens kärnverksamheter kan kännas som ett slag i magen för många invånare.

Likaså anställda som har haft besparingar under en lång tid på till exempel färdmedel vilket har lett till att flera anställdas inom den kommunala hemtjänsten måste synka sina scheman runt ett färdmedel fast att man har helt olika schematider, detta bidrar till ökad stress för att inte hinna till nästa brukare och försämrar arbetsmiljön, vilket i sin tur försämrar brukarens omsorg.

I stort sett har alla kommunens kärnuppdrag såsom vård, skola och omsorg behövt spara in enormt mycket pengar under många år. Det har lett till att personal på skolor såsom rektorer, lärare, lärarassistenter, fritidspedagoger, kuratorer, sjuksköterskor, bibliotekarier har sagt upp sig, gått in i väggen sedan blivit långtidssjukskrivna.