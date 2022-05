SPF Moringen på besök bland kossor och konst

Från att ha varit en ren mjölkgård där man klarade sig på 10 kor under 70-talet växte verksamheten hela tiden fram till början på 2000-talet. Man hade då cirka 120 kor och det började bli problem med att hitta bete till alla korna. Man fick tänka nytt och 2005 startade man mejeriet och började ysta och lagra ost. Hela tiden har man fortsatt att utveckla och utvidga verksamheten samtidigt som man kunnat minska antalet kor till idag cirka 60.

Med doften av koskit i näsborrarna for vi så vidare mot friska vindar till Grisslehamn och Albert Engströmmuseet. Längst ut på ett skär vid Ålands hav ligger Alberts ateljé. En magisk plats, enligt Albert Engström den vackraste platsen på jorden. Och, en försommardag i 20 gr, strålande sol och ett blått lugnt hav var vi benägna att hålla med. Men, samtidigt inte svårt att föreställa sig stormar, is och kyla från havet under vintrarna.

Vi fick en intressant guidning med historier och sanningar om Alberts tecknade gubbar och gummor, som plötsligt blev levande personer. Han lär ha producerat 50000 teckningar och 50 böcker. Så mycket mer än den välkända affischen ”Kräftor kräva dessa drycker”. Många av dåtidens stora elefanter som Karlfeldt, Zorn, Liljefors och Lagerlöf var återkommande gäster i ateljén.

Efter en måltid så passande med stekt strömming, lokalt fiskad, och potatismos styrde vi nöjda på inryck färden hem.

Eva Gustavsson, SPF Moringen